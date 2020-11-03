Супруг популярной певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) 2 ноября поделился с подписчиками откровенным фото в Instagram и нарвался на критику

Глушко сфотографировал свое отражение в зеркале. На снимке он хвастается мускулами в семейных трусах.

Наташа Королева зажгла с мускулистым красавцем, и это не Тарзан - видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Больше в глаза бросается беспорядок», «Да пузо-то выпусти», «В общаге, что ль?», «Почему в трусах, а не в стрингах?», «Краш, секси-мальчик», «У кого-то и пыль с бардаком, и муж с отросшим пузом», «Зачем так сильно живот втянул?», «Хорошо выглядите! Душевного вам равновесия, вам и Наташе!», «Нарцисс», «Любите жену, а не себя», — написали супругу певицы в комментариях.

Ранее Тарзан написал для Наташи Королевой стихотворение, в котором извинялся за измену.