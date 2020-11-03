«Чорнобиль форева, такого щастя більше нам не треба», — поют музыканта в припеве новой песни.
«Замалчивание информации об аварии в прошлом привело к безумному количеству жертв, а молчание вокруг нее сегодня может привести к новой беде», — такой комментарий к новой композиции появился на странице лидера «Ляписа».
В новой композиции музыканты использовали звуки, записанные в зоне отчуждения украинским художником Валерием Коршуновым. Видеоклип на песню артисты снимали на территории города Припять, как и группа KAZKA, которая в пятницу, 30 октября, также презентовала новую композицию, посвященную аварии на Чернобыльской АЭС.
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Сергей Михалок и Александр Чемеров @sashathegitas представляют трек о Чернобыле. ⠀ «Такого щастя більше нам не треба» — эти слова в песне Скрябина красной нитью проходят в головах миллионов людей. Замалчивание информации об аварии в прошлом привело к безумному количеству жертв, а молчание вокруг нее сегодня может привести к новой беде. Авария на ЧАЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, унесшая тысячи жизней, нанесшая огромный вред экологии, природе, здоровью людей. Сергей Михалок и Александр Чемеров представляют трек о Чернобыле. Музыканты получили доступ к коллекции звуков, которые были записаны в зоне отчуждения украинским художником Валерием Коршуновым, и совместно с саундпродюсером Виталием Телезиным на киевской студии 211 @211studios создали на их основе собственную композицию-кавер, на песню Кузьмы Скрябина «Чорнобиль форева». ⠀ Кроме этого в рамках проекта «Звуки Чорнобиля» свои треки представили исландская группа GusGus, музыкант Bjarki, битбоксер Dub FX, французская группа TELEPOPMUSIK. крябина «Чорнобиль форева». ⠀ Музыка, слова: Андрей Кузьменко Вокал: Саша Чемеров, Сергей Михалок Инженер записи: Ростислав Терешко Сведение, мастеринг: Виталий Телезин, Студия 211 Продюсер: Антон Азизбекян ⠀ Продюсер альбому «Звуки Чорнобиля»: Валерій Коршунов ⠀ Організатор проекту «Звуки Чорнобиля» — Lavina Concert за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національного Музею Чорнобиля, ГО Європейський Інститут Чорнобиля — NGO European Institute of Chernobyl, МГО «Центр ПРИПЯТЬ.ком» та проекту ARTEFACT. ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #артист #soundsofchernobyl #звукичорнобиля #сашачемеров #скрябин #скрябiн #чернобыль
Проект «Звуки Чернобыля» стартовал на Украине 26 октября, в его рамках украинские и зарубежные музыканты записывают новые песни, посвященные аварии, которые в итоге войдут в тематический альбом.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ЧП расценивается как крупнейшее за всю историю атомной энергетики.
Ликвидировать его приехали специалисты со всего Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.