Украинские музыканты экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок и фронтмен украинского коллектива «Димна суміш» Александр Чемеров презентовали новый трек «Чорнобиль форева», в котором были использованы звуки Чернобыльской АЭС. Клип Михалок выложил в Instagram 2 ноября

«Чорнобиль форева, такого щастя більше нам не треба», — поют музыканта в припеве новой песни.

«Замалчивание информации об аварии в прошлом привело к безумному количеству жертв, а молчание вокруг нее сегодня может привести к новой беде», — такой комментарий к новой композиции появился на странице лидера «Ляписа».

В новой композиции музыканты использовали звуки, записанные в зоне отчуждения украинским художником Валерием Коршуновым. Видеоклип на песню артисты снимали на территории города Припять, как и группа KAZKA, которая в пятницу, 30 октября, также презентовала новую композицию, посвященную аварии на Чернобыльской АЭС.

Проект «Звуки Чернобыля» стартовал на Украине 26 октября, в его рамках украинские и зарубежные музыканты записывают новые песни, посвященные аварии, которые в итоге войдут в тематический альбом.

В чернобыльском клипе группы KAZKA увидели русский след - видео © Facebook KAZKA

Ликвидировать его приехали специалисты со всего Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.