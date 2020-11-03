По информации Росса, COVID-19 отступит тогда, когда планета, связанная с богом подземного царства Аидом, развернется и пойдет в ретроградное, то есть обратное движение.
Речь астролог ведет о Плутоне, и поворот его произойдет 25 апреля, и именно с этой даты, по словам Росса, коронавирус начнет ослабевать, а к маю и вовсе может сойти на нет.
«Но до того, к сожалению, количество смертей потрясет мир. Особенно пострадают романские народы: Италия, Испания, Франция, поскольку генетически они больше предрасположены к этим заболеваниям», — отметил астролог.
Аналогичный прогноз он уже давал украинцам, заявив, что число погибших от вируса будет больше, чем на войне.