Украинский астролог Влад Росс, ранее предсказавший Украине всплеск заболеваемости коронавирусом, пик которого придется на ноябрь-декабрь 2020 года, на этот раз дал прогноз относительно окончания пандемии, сообщил Национальный банк новостей 1 ноября

По информации Росса, COVID-19 отступит тогда, когда планета, связанная с богом подземного царства Аидом, развернется и пойдет в ретроградное, то есть обратное движение.

Астролог назвал истинное время рождения Байдена и предсказал США незавидное будущее © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

«Но до того, к сожалению, количество смертей потрясет мир. Особенно пострадают романские народы: Италия, Испания, Франция, поскольку генетически они больше предрасположены к этим заболеваниям», — отметил астролог.

Аналогичный прогноз он уже давал украинцам, заявив, что число погибших от вируса будет больше, чем на войне.