Поскольку союзный договор между Россией и Белоруссией за 20 лет так и не удалось реализовать, его нужно пересмотреть, а возможно, и денонсировать. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Союзное государство — это мифический проект, который, кстати, не является признанным в мире межгосударственным союзом. Мне кажется, что, если за 20 лет не удалось реализовать этот проект, вряд ли удастся реализовать его в ближайшие годы. В Беларуси сменилось поколение, молодежь никогда не жила вместе с Россией. Было бы утопией рассчитывать, что эти люди выйдут с российскими флагами и выскажутся за вступление в состав РФ», — указал Болкунец.

Сегодня нет инструментов, которые позволили бы России и Белоруссии объединиться в единое государство, но есть потенциал в развитии экономического сотрудничества, в том числе в рамках ЕАЭС, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.