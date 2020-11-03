Ранее Тихановская призвала страны Евросоюза оказывать более активную поддержку белорусской оппозиции и усилить давление на Минск.
Эксперт подчеркнул, что протестное движение никуда не исчезло и эти процессы будут идти достаточно долго.
«Люди добиваются освобождения политзаключенных, требуют ухода Лукашенко из политики и новых выборов. Люди не поверили в результат голосования в 80%, которые сам себе нарисовал Лукашенко», — пояснил Болкунец.
Какие конкретно действия будут предприняты, сказать сложно, эти протесты растянутся во времени, но завершатся бесспорным уходом президента Лукашенко и его поражением, добавил политолог.
Вопрос в том, как долго это будет тянуться и какие потери Белоруссия понесет ради того, чтобы один человек ушел из власти, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.