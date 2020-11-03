«Мисс плюс-сайз Украина» Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди, припугнула подписчиков топором. Соответствующий пост она разместила в Instagram 1 ноября

«Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», — написала Кузнецова.

Седокова стала богиней смерти - фото © Анна Седокова

Это персонаж мексиканских легенд, который не несет негативного значения, а наоборот, помогает живым и мертвым встретиться в единственный возможный для этого день в году — Хэллоуин.

«Это конечно бомбезно и жутковато. Представляю, что будет если такую красоту видит где-то ночью», «Теперь я понимаю высказывание, что красота — это страшная сила», «Надо было два черепа нарисовать», — ответили подписчики на «угрозу» Кузнецовой.