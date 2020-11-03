«Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», — написала Кузнецова.
При этом сама модель на фото в откровенном кожаном купальнике, с топором и в образе богини смерти Санты Муэрте.
Это персонаж мексиканских легенд, который не несет негативного значения, а наоборот, помогает живым и мертвым встретиться в единственный возможный для этого день в году — Хэллоуин.
«Это конечно бомбезно и жутковато. Представляю, что будет если такую красоту видит где-то ночью», «Теперь я понимаю высказывание, что красота — это страшная сила», «Надо было два черепа нарисовать», — ответили подписчики на «угрозу» Кузнецовой.
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1 оr 2? Happy Halloween 🎃 Кто не спрятался, я не виновата ☠👻 Теперь иду за Вами 👻 🎃. Link in bio ⬆️. @zvezdagramma @nataliia_stanitsky. #helloween #halloween #halloweenmakeup #halloweencostume #halloweendecor #plussizemodel #halloween2020 #хеллоуин #хеллоуинмакияж #дерзкая #череп #большаягрудь #bodypositive #plussizefashionukraine #plusisequal #plussizewomen #plussizefashioninukraine #effyourbeautystandards