«Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», — написала Кузнецова.

Седокова стала богиней смерти - фото
Седокова стала богиней смерти - фото
© Анна Седокова
При этом сама модель на фото в откровенном кожаном купальнике, с топором и в образе богини смерти Санты Муэрте.

Это персонаж мексиканских легенд, который не несет негативного значения, а наоборот, помогает живым и мертвым встретиться в единственный возможный для этого день в году — Хэллоуин.

«Это конечно бомбезно и жутковато. Представляю, что будет если такую красоту видит где-то ночью», «Теперь я понимаю высказывание, что красота — это страшная сила», «Надо было два черепа нарисовать», — ответили подписчики на «угрозу» Кузнецовой.

 