Продолжающие обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта нарушают международное гуманитарное право и могут быть приравнены к военным преступлениям, сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 2 ноября

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

При этом неоднократно звучали призывы к сторонам принять все возможные меры, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму потери среди гражданского населения и ущерб гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы.

Также участников конфликт безрезультатно просили проводить различие между гражданским населением и участниками боевых действий, между гражданскими объектами и военными объектами.

«Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах», — констатировала Бачелет.

По ее словам, «нападения, совершаемые в нарушение принципа избирательности или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям».

Бачелет заявляет, что «стороны конфликта обязаны эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и преследовать в судебном порядке тех, кто предположительно совершил их».

Такие нападения должны прекратиться, а лица, ответственные за их совершение или отдачу приказов, должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула верховный комиссар ООН по правам человека.