В его официальном заявлении говорится, что с сентября конфликт в Карабахе разгорелся с ужасными последствиями.
При этом неоднократно звучали призывы к сторонам принять все возможные меры, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму потери среди гражданского населения и ущерб гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы.
Также участников конфликт безрезультатно просили проводить различие между гражданским населением и участниками боевых действий, между гражданскими объектами и военными объектами.
«Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах», — констатировала Бачелет.
По ее словам, «нападения, совершаемые в нарушение принципа избирательности или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям».
Бачелет заявляет, что «стороны конфликта обязаны эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и преследовать в судебном порядке тех, кто предположительно совершил их».
Такие нападения должны прекратиться, а лица, ответственные за их совершение или отдачу приказов, должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула верховный комиссар ООН по правам человека.