Отдельные позитивные моменты в молдавской экономике наметились на протяжении последних нескольких лет, когда, поддерживая партию Игоря Додона, Россия открыла некоторые сектора своего рынка для молдавских производителей. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду набирает более 36% голосов, действующий глава республики, придерживающийся пророссийского курса Игорь Додон идет вторым с 32,61%. Исход выборов решит второй тур, который состоится 15 ноября.

Например, отметил эксперт, Россия на сегодняшний день является лидером по потреблению молдавских яблок.

«Она потребляет их больше, чем вожделенный евроинтеграторами европейский рынок. Экспорт тех же виноматериалов возобновился в последнее время. И все же, речи о том товарообороте, который был в советское время, к сожалению, не идет», — сетует Иваненко.

Еще одна проблема состоит в том, указал специалист, что молдавская экономика закредитована, находится в долговой кабале, у нее миллиардные долги, но каких-то серьезных инфраструктурных проектов на эти деньги реализовано не было.

Он также напомнил, что когда в начале года зашла речь о выделении крупного российского кредита на ремонт дорог и восстановление строительных предприятий, это решение было заблокировано прорумынскими силами в парламенте и конституционном суде.

Во времена СССР молдавская экономика развивалась динамично, а сейчас она находится в очень жалком состоянии, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.