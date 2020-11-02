Поголовное следование звезд, в том числе Николаем Басковым, молодежным трендам, выглядит неуместно, заявил на днях комик, ведущий программы «Реутов ТВ» Сергей Мезенцев в YouTube-подкасте WOO DOO MEDIA

По мнению Мезенцева, можно составить представление о чем-то новом, но не обязательно в этом участвовать. Когда народные артисты снимают видео для популярного среди молдежи приложения «Тик Ток», это выглядит нелепо, отметил он.

«Когда старперы танцуют в TikTok, я думаю, зачем же они это делают? Они в своем уме? Это выглядит нелепо. Когда Басков и остальные делают что-то в TikTok, потому что надо, а не потому что чувствуют — это плохо», — сказал телеведущий.

Басков опубликовал фото с отдыха и восхитил фанатов © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Николая Баскова за то, что он пользуется «Тик Током» якобы только для хайпа.

По словам Мезенцева, артист это делает не потому, что ему нравится записывать видео, а потому что это нужно для карьеры.

Ранее, 15 октября, Басков отметил свой день рождения танцами со звездой "ТикТока", 18-летним Даней Милохиным. Также он спел рэп со словами из рекламы чая «Золотая чаша», используя искажающую лицо маску.