По мнению Мезенцева, можно составить представление о чем-то новом, но не обязательно в этом участвовать. Когда народные артисты снимают видео для популярного среди молдежи приложения «Тик Ток», это выглядит нелепо, отметил он.
«Когда старперы танцуют в TikTok, я думаю, зачем же они это делают? Они в своем уме? Это выглядит нелепо. Когда Басков и остальные делают что-то в TikTok, потому что надо, а не потому что чувствуют — это плохо», — сказал телеведущий.
Комик раскритиковал народного артиста России Николая Баскова за то, что он пользуется «Тик Током» якобы только для хайпа.
По словам Мезенцева, артист это делает не потому, что ему нравится записывать видео, а потому что это нужно для карьеры.
Ранее, 15 октября, Басков отметил свой день рождения танцами со звездой "ТикТока", 18-летним Даней Милохиным. Также он спел рэп со словами из рекламы чая «Золотая чаша», используя искажающую лицо маску.