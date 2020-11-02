Парламентская делегация Бундестага встречалась с комитетом Госдумы по энергетике и с главой комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым, рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв 2 ноября

«Была встреча с комитетом по энергетике», — приводит слова Пискарёва «Интерфакс».

Путин заявил, что сам дал распоряжение отпустить Навального в Германию © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Хотя изначально встреча депутатов Германии и России проводилась с целью парламентского контроля за ходом расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, эта тема не была основной, рассказал участник переговоров, депутат Госдумы Андрей Альшевских.

На встрече в понедельник эта тема, по его словам, тоже затрагивалась, но основной не была

«Сознательно не делали упор на ситуацию с Навальным, потому что мы понимаем, что завтра эту ситуацию все забудут», — цитирует Альшевских «Интерфакс».

По словам последнего, достигнутые на встрече договоренности позволят создать постоянно действующий межпарламентский механизм для предотвращения и быстрого адекватного реагирования на подобные ситуации.