«Была встреча с комитетом по энергетике», — приводит слова Пискарёва «Интерфакс».
Также сообщается, что помимо энергетики обсуждалось сотрудничество в сфере здравоохранения и противодействия пандемии COVID-19.
Хотя изначально встреча депутатов Германии и России проводилась с целью парламентского контроля за ходом расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, эта тема не была основной, рассказал участник переговоров, депутат Госдумы Андрей Альшевских.
На встрече в понедельник эта тема, по его словам, тоже затрагивалась, но основной не была
«Сознательно не делали упор на ситуацию с Навальным, потому что мы понимаем, что завтра эту ситуацию все забудут», — цитирует Альшевских «Интерфакс».
По словам последнего, достигнутые на встрече договоренности позволят создать постоянно действующий межпарламентский механизм для предотвращения и быстрого адекватного реагирования на подобные ситуации.