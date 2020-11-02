Азербайджанские вооруженные силы в ночь на 2 ноября безуспешно пытались перебросить танки на линию фронта на юго-восточном направлении зоны конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Министерства обороны непризнанной республики (НКР)

«В течение ночи боевые действия в зоне конфликта продолжались с разной интенсивностью. На некоторых участках выявлены и уничтожены колонны противника. На юго-восточном направлении противник попытался приблизить к линии фронта бронетехнику, один азербайджанский танк уничтожен, остальные отступили», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что азербайджанские военные ночью обстреливали населенные пункты Карабаха ракетами.

«В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем Армии обороны НКР», — рассказали в Минобороны.

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.