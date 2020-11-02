«В течение ночи боевые действия в зоне конфликта продолжались с разной интенсивностью. На некоторых участках выявлены и уничтожены колонны противника. На юго-восточном направлении противник попытался приблизить к линии фронта бронетехнику, один азербайджанский танк уничтожен, остальные отступили», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что азербайджанские военные ночью обстреливали населенные пункты Карабаха ракетами.
«В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем Армии обороны НКР», — рассказали в Минобороны.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.
В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.