Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отчасти напугала режим Александра Лукашенко тем, что общество так или иначе откликнулось на ее призывы к забастовкам. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Поэтому в данной ситуации Тихановская может приписать себе как частичный успех этого мероприятия, так и объяснить неуспех этого мероприятия тем, что режим начал закручивать гайки», — указал Безпалько.

В свою очередь Лукашенко будет объяснять отказ от компромисса именно тем, что оппозиция пытается нарушить функционирование государственных органов, добавил политолог.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.