Эксперт отметил, что белорусское общество пыталось бастовать, перекрывать дороги и всячески оказывать сопротивление политической системе Лукашенко, но при этом было понятно, что ультиматум Тихановской был дутым с самого начала.
«Поэтому в данной ситуации Тихановская может приписать себе как частичный успех этого мероприятия, так и объяснить неуспех этого мероприятия тем, что режим начал закручивать гайки», — указал Безпалько.
В свою очередь Лукашенко будет объяснять отказ от компромисса именно тем, что оппозиция пытается нарушить функционирование государственных органов, добавил политолог.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.