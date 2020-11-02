Политический обозреватель, магистр права, блогер

Родился 10 июля 1992 года в семье врачей в Гродно.

Кирилл Озимко: В Минске хотели бы возвратиться к довыборному балансированию между Западом и Россией © politring.com

Автор YouTube-канала о политике ZЕБРА.

Ранее работал юрисконсультом на предприятии и преподавателем в университете.

С 2015 года сотрудничает с рядом российских и белорусских СМИ как политический обозреватель. Регулярно выступает в качестве эксперта в ряде интернет-изданий и телеканалов.

Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика Белоруссии, социальные процессы и культурные трансформации в белорусском обществе.