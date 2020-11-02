Родился 10 июля 1992 года в семье врачей в Гродно.
Изучал правоведение в Брестском государственном университете имени Пушкина. В 2017 году окончил магистратуру по специальности "юриспруденция", получив диплом магистра юридических наук. Тема диссертации: "Правовые основы обеспечения информационной безопасности в Республике Беларусь".
Автор YouTube-канала о политике ZЕБРА.
Ранее работал юрисконсультом на предприятии и преподавателем в университете.
С 2015 года сотрудничает с рядом российских и белорусских СМИ как политический обозреватель. Регулярно выступает в качестве эксперта в ряде интернет-изданий и телеканалов.
Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика Белоруссии, социальные процессы и культурные трансформации в белорусском обществе.