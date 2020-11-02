«Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь показывает отсутствие легитимности Лукашенко», — считает представитель Евросоюза.
Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе примет 4 ноября проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Белоруссии.
Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что в новые санкции ЕС коснутся и президента Александра Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента, а некоторые признали главой государства Тихановскую.