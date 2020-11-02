В Белоруссии очень ценят мир между различными религиозными конфессиями, который удалось сформировать за четверть века независимости страны. Об этом 2 ноября заявил президент Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии, передает «Белта»

«Может, слишком нескромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены», — цитирует агентство главу государства.

Лукашенко: Папу Римского пустят в Белоруссию, но при одном условии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином президент Белоруссии также назвал православную церковь «одним из основных стержней государства».