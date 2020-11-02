«Может, слишком нескромно, но я горжусь этим, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены», — цитирует агентство главу государства.
По словам Лукашенко, несмотря на политический кризис, удалось удержать баланс между православными, католическими и протестантскими организациями, общинами старообрядцев, иудеев, мусульман и буддистов.
На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином президент Белоруссии также назвал православную церковь «одним из основных стержней государства».