В фанатском аккаунте, посвященном украинской певице Ани Лорак, на днях выложили горячие снимки поп-дивы

Певица предстает в сексуальных образах в антураже роскошного цирка.

«А вы помните эту шикарную, горячую, сексуальную фотосессию @anilorak для журнала "Максим" в 2010 году? Какая красотка», — говорится в подписи к снимкам.

За Лазарева? Фанаты рассмотрели необычную деталь на фото Лорак © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

В 2018 журнал Maxim включил Лорак в десятку самых сексуальных женщин России.

В начале ноября Ани Лорак взбудоражила поклонников снимком с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты гадают, собралась ли звезда замуж или вводит их в заблуждение.