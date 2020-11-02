Певица предстает в сексуальных образах в антураже роскошного цирка.
«А вы помните эту шикарную, горячую, сексуальную фотосессию @anilorak для журнала "Максим" в 2010 году? Какая красотка», — говорится в подписи к снимкам.
«О боже мой», «Каро и сейчас недурна собой. Обожаю её», «Такая красотка, а фигура просто бомба», «Шикарная фигура», «Конечно, помним, и до сих пор восхищаемся», — отреагировали фанаты поп-дивы.
В 2018 журнал Maxim включил Лорак в десятку самых сексуальных женщин России.
В начале ноября Ани Лорак взбудоражила поклонников снимком с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты гадают, собралась ли звезда замуж или вводит их в заблуждение.