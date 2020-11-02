Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильно блефует, когда заявляет свои претензии на проект континентального масштаба. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в эфире радиостанции «Вести» FM

Необдуманные заявления. Как Азербайджан прирос Турцией и чем это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт также объяснил, для чего именно Эрдогану нужен тотальный контроль над азербайджанской территорией.

«Самая серьезная проблема — и Азербайджан просто портал для входа — это проникновение в Среднюю Азию, а дальше в условно тюркоязычные регионы России и работа с тюркоязычными диаспорами внутри России, не где-нибудь, а прямо здесь, в Москве и других городах», — считает Михеев.

И все же, добавил политолог, у Турции на самом деле нет ресурсов для того, чтобы установить контроль над тюркским миром, а также Анкара в значительной степени остается сильно зависимой от Запада в плане технологий и вооружений.