О взломе сайта ведомства днем 2 ноября сообщила пресс-секретарь КС Марьяна Гайовская, передают «Украинские новости»

«Нам взломали сайт», — сообщило издание со слов Гайовской.

«Украина на грани катастрофы»: секретную запись Зеленского «слили» журналистам © president.gov.ua

На данный момент его работа возобновлена, страница вновь доступна для интернет-пользователей.

Ранее, 27 октября, КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование дохода.

Кроме того, суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.