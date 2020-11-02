«Нам взломали сайт», — сообщило издание со слов Гайовской.
Некоторое время сайт был недоступен из-за атаки злоумышленников, заявила пресс-секретарь суда.
На данный момент его работа возобновлена, страница вновь доступна для интернет-пользователей.
Ранее, 27 октября, КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование дохода.
Кроме того, суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.