Стриптизер Сергей Глушко, известный публике как Тарзан, в последнее время обсуждаемый поклонниками за свою публичную измену своей супруге певице Наташе Королевой, 2 ноября опубликовал новое фото в Instagram, из которого подписчики сделали выводы о реальном положении дел в семье артиста

Стриптизер сделал селфи, очень похожее на то, что многие делают в ванной у зеркала. По убранству комнаты и предметам хороший психолог или очень внимательный подписчик могут догадаться о том, как и с кем на самом деле живет автор поста.

На снимке Тарзана видно, что на полочке у его зеркала масла и щетки для массажа, резинка для волос, одна сережка и только одна зубная щетка, из чего кто-то пользователей предположил, что артист живет один.

«Порядок бы навести перед фотосетом, зеркало протереть, пыль», «Ща глянем че там у Тарзана в ванной навалено… массаж кто то любит…. хорош самец, что бы не писали злюки», «Больше в глаза бросается беспорядок», «Вас что, из дома выгнали?», — написали подписчики.

Скандал из-за измены Тарзана прогремел на всю страну в сентябре текущего года. Однако артисты утверждают, что в их паре все хорошо и они продолжают жить вместе.

В воскресенье, 1 ноября, экстрасенс Кажетта Ахмеджанова дала прогноз, что в ближайшее время Наташа Королева подаст на развод.