Региональные выборы прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
Эксперт отметил, что «Наш край» фактически повторил свой успех 2015 года.
«Новые политобъединения и квази "новые лица" — как "Пропозиция" — успеха не имели. Новые партии уступили лидерам, в частности — "Нашему краю". Также неплохо показали себя проекты под местных лидеров (Черниговская, Кировоградская, Харьковская и другие области), но их влияние ограничивается только своим регионом», — написал Карасев.
По его словам, «Слуга народа» в общем зачете победила, но проиграла себе образца 2019 года, и поэтому власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну.
Политолог добавил, что главным разочарованием местных выборов стала партия «Голос».