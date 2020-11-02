Судя по итогам местных выборов на Украине, в следующую Верховную Раду пройдут пять парламентских партий («Слуга народа», «ОПЗЖ», «Евросолидарность», «Батькивщина» и «За майбутне»), а также непарламентская партия «Наш край». Такое мнение выразил известный украинский политолог Вадим Карасев в посте на своей странице в Facebook

Смена Кабмина неизбежна, но возможна в разных формах – Карасев

Эксперт отметил, что «Наш край» фактически повторил свой успех 2015 года.

«Новые политобъединения и квази "новые лица" — как "Пропозиция" — успеха не имели. Новые партии уступили лидерам, в частности — "Нашему краю". Также неплохо показали себя проекты под местных лидеров (Черниговская, Кировоградская, Харьковская и другие области), но их влияние ограничивается только своим регионом», — написал Карасев.

По его словам, «Слуга народа» в общем зачете победила, но проиграла себе образца 2019 года, и поэтому власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну.

Политолог добавил, что главным разочарованием местных выборов стала партия «Голос».