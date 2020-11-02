Церковь - опора и один из основных стержней белорусского государства, сказал президент Александр Лукашенко в ходе встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии, пишет БелТА 2 ноября

Лукашенко дал понять, что негативно относится к отделению церкви от государства в Белоруссии.

«С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите», — цитирует БелТА Лукашенко.

Лукашенко: Папу Римского пустят в Белоруссию, но при одном условии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная — православная, вне государства. Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там — вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, по конституции Белоруссия является светским государством, поскольку в части 2 ст. 4 Конституции страны сказано, что идеология религиозных объединений не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.

В то же время, в отличие от России, в белорусской конституции нет четких формулировок, говорящих о том, что церковь отделена от государства.

Ранее Лукашенко сказал, что визит понтифика католической церкви в Белоруссию возможен только с разрешения православной церкви.