Украинская певица Камалия (Наталья Захур) поделилась на днях в Instagram фото своих детей в образах с празднования Хэллоуина и занялась просвещением подписчиков относительно истории праздника

«Сегодня в школе моих принцесс праздновали Хэллоуин. Для тех, кто начнет говорить мне, что это праздник сатаны, посмотрите, что пишет Википедия о Хэллоуине», — написала певица и добавила информацию о празднике из интернет-энциклопедии.

Украинская певица Камалия и ее муж заразились коронавирусом © Instagram kamaliyaofficial

«Девочки красавицы, наряды супер», «Сейчас и так мало приятного вокруг с этим карантином и вирусом, небольшие праздники и радости нужны и детям, и взрослым», «Своими псевдохристианинскими стандартами и восхищением российским шоу-бизнесом, увы, неизбежно уходите в историю», «Карнавал мракобесия для детей и взрослых! Поклоняются великому доллару эти люди», «Праздники усопших и всех святых полностью противоречат Библии», «Ми маємо свій Хелоуін — Щедрий вечір, коли ідуть в перебиранці» (У нас есть свой Хелоуин — Щедрый вечер, когда идут собирать угощения». — укр.), — отреагировали подписчики звезды.

Ранее Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, перенесли коронавирус.