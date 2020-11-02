«Сегодня в школе моих принцесс праздновали Хэллоуин. Для тех, кто начнет говорить мне, что это праздник сатаны, посмотрите, что пишет Википедия о Хэллоуине», — написала певица и добавила информацию о празднике из интернет-энциклопедии.
Публикацию она проиллюстрировала фотографиями дочерей в образе летучей мыши и ведьмы.
«Девочки красавицы, наряды супер», «Сейчас и так мало приятного вокруг с этим карантином и вирусом, небольшие праздники и радости нужны и детям, и взрослым», «Своими псевдохристианинскими стандартами и восхищением российским шоу-бизнесом, увы, неизбежно уходите в историю», «Карнавал мракобесия для детей и взрослых! Поклоняются великому доллару эти люди», «Праздники усопших и всех святых полностью противоречат Библии», «Ми маємо свій Хелоуін — Щедрий вечір, коли ідуть в перебиранці» (У нас есть свой Хелоуин — Щедрый вечер, когда идут собирать угощения». — укр.), — отреагировали подписчики звезды.
Ранее Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, перенесли коронавирус.
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Сегодня в школе моих принцесс праздновали Хэллоуин. Для тех, кто начнет говорить мне, что это праздник сатаны, посмотрите, что пишет Википедия о Хэллоуине. Хэ́ллоуи́н — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить ритуалы для успокоения мёртвых и рассказывать ночью 31 октября легенды о предках. На следующий день после католического Дня всех святых (2 ноября) празднуется День всех усопших верных. В православных церквях празднование Дня всех святых приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы. Спустя время, по причине массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США, Хэллоуин популяризовался и там. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощение и мелко шаля. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой «светильник Джека» появился только на рубеже XIX и XX веков, причём в обмен на деньги или еду изначально нужно было предлагать разные развлечения.