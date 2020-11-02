По словам Потапа, участники «Время и стекло» изжили себя в составе группы и готовы двигаться дальше. Надя Дорофеева продолжит выступать сольно, а Алексей Завгородний, известный поклонникам под псевдонимом Позитив будет работать автором и продюсером.
Потап рассказал, что изначально в проект «Время и стекло» хотели вдохнуть новую жизнь с другим составом, но прежде решили спросить совета у поклонников.
«Мы спросили: "Может мы оставим франшизу "Время и Стекло" и восстановим ее с новыми участниками?". Почему-то фанаты… я думал, они лучше воспримут. Они написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой"», — сказал Потап.
Дуэт «Время и стекло» просуществовал более 10 лет. О прекращении существования участники группы заявили в марте 2020 года, тогда же коллектив анонсировал прощальные концерты, но из-за карантина их провести не удалось. Поэтому итоговый тур «Навсегда/Никогда» Позитив и Надя Дорофеева перенесли на осень.
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Ну вот и закончилась эпоха…. Практически 11 лет… даже не верится, особенно,когда ты действительно получаешь успех время начинает бежать с бешеной скоростью, начинаются концерты,полеты,съёмки,деньги валятся на голову и начинаешь делать больше,лучше,сильнее… эволюция… в таком темпе ты даже не можешь остановится и оглянуться, переоценить, подумать,переосмыслить… в этом отношении 2 последних концерта группы Время и Стекло — это полная и финальная чеканка бриллиантов талантов @nadyadorofeeva @positiff 19 номеров,15 музыкантов, новые постановки и суперкостюмы, невероятные танцы,приглашённые звёзды и абсолютно другой,живой звук!!! Такого,да простят меня коллеги, элегантного Лас-Вегаско-Бродвейского шоу Дворец « Украина» не видел и не увидит, потому что это были два действительно прощальных концерта группы «Время и Стекло» это был их #lastdance Последний Танец 🕺 💃 спасибо Вам всем за любовь и музыку…. Будет пост благодарности,но это позже…запомните их такими, потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими — Надю в ее сольном проекте 🚀🚀🚀, а Позитива в группе Mozgi,которая выпускает новый альбом и уже снимает клип!!! Король умер… Да здравствует Король!!!