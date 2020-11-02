Продюсеры группы «Время и стекло» Алексей Потапенко, известный как Потап, и Ирина Горовая объяснили, почему было решено прекратить существование дуэта, пишет ТСН 2 ноября

По словам Потапа, участники «Время и стекло» изжили себя в составе группы и готовы двигаться дальше. Надя Дорофеева продолжит выступать сольно, а Алексей Завгородний, известный поклонникам под псевдонимом Позитив будет работать автором и продюсером.

Потап выставил напоказ Настю Каменских без трусов - фото © Facebook, NK

«Мы спросили: "Может мы оставим франшизу "Время и Стекло" и восстановим ее с новыми участниками?". Почему-то фанаты… я думал, они лучше воспримут. Они написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой"», — сказал Потап.

Дуэт «Время и стекло» просуществовал более 10 лет. О прекращении существования участники группы заявили в марте 2020 года, тогда же коллектив анонсировал прощальные концерты, но из-за карантина их провести не удалось. Поэтому итоговый тур «Навсегда/Никогда» Позитив и Надя Дорофеева перенесли на осень.