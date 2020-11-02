В Грузии после парламентских выборов сложилась уникальная ситуация из-за позиции политических сил, которые считаются прозападными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Утро на Украина.ру: Украина выходит из-под внешнего влияния, США готовятся к выборам © скриншот видео Украина.ру Ника Гварамия, который открыто поддерживает оппозиционные протесты, назвал оценку признавшего итоги выборов посольства США «поспешной» и заявил, что народ Грузии должен сам решать судьбу страны.

«Это уникальный случай, когда силы, которые считают себя прозападными, открыто выступают против позиции США», — рассказал эксперт.

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31 октября в Грузии прошли выборы в парламент страны.

Правящая партия «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%. Кроме того, в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

Лидеры оппозиционных партий объявили итоги выборов сфальсифицированными и призвали своих сторонников выйти на улицу с массовыми протестами.