Через пять лет Украина перестанет быть космической державой и сможет удивлять только своим фольклором, сказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik 2 ноября

Он отметил, что до отказа от сотрудничества с Россией Украина, делая космические двигатели для российских ракет, была полноправным участником космической программы.

Космический потенциал Украины улетает в Россию © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Украинская же космическая отрасль вряд ли оправится от разрыва связей с Россией, полагает эксперт.

Киев пытается заявлять о сотрудничестве с НАСА или Европейским космическим агентством, однако там украинская продукция не нужна, так как есть свои поставщики и сложившиеся производственные цепочки, отметил Шатров.

«Разрыв связей с Россией был убийственен для отрасли. Думаю, что через пять лет мы об Украине как о космической державе говорить не сможем, забудем», — подчеркнул Шатров.

По его словам, «Украина уходит в разряд третьесортной державы, которая если и способна мир чем-то удивить, то только фольклором».

Он констатировал, что «это судьба тех государств, которые бездумно разрывали по политическим мотивам экономические связи, сложившиеся за десятилетия существования в рамках одного пространства».