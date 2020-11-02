«Достала из архива редкое фото… «Сваты-5». 2011 год. Мне 16 лет. Я в шоке от того, что мои волосы черные, и от того, что на съемочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой», — призналась Кошмал.
«Даже сейчас смотрю «Сваты». Лучший сериал», «Баба Валя лучше», «Это прекрасная идея — выложить фото с сериала «Сваты», может, тут все и сразу за один раз зададут наболевший вопрос «А будут ли сваты-7?», — написали подписчики.
Ранее другая актриса сериала Татьяна Кравченко опубликовала видео со съемок нового 7-го сезона «Сватов», правда, дату выхода многосерийного фильма не уточнила.
«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м.