Актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени, старшей внучки Ивана Будько, поделилась архивным снимком со съемок сериала. На нем она запечатлена в образе девушки-гота. Публикацию актриса выложила 1 ноября

«Даже сейчас смотрю «Сваты». Лучший сериал», «Баба Валя лучше», «Это прекрасная идея — выложить фото с сериала «Сваты», может, тут все и сразу за один раз зададут наболевший вопрос «А будут ли сваты-7?», — написали подписчики.

Ранее другая актриса сериала Татьяна Кравченко опубликовала видео со съемок нового 7-го сезона «Сватов», правда, дату выхода многосерийного фильма не уточнила.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м.