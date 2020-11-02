По его словам, жителей среднеазиатской республики начнут знакомить с особенностями культуры Украины после того, как будет снят карантин.
«Целых семь дней планируем баловать украинской кухней, проводить мастер-классы по приготовлению украинских национальных блюд, показывать современную украинскую одежду, представлять музыку, знакомить с народными ремеслами, выставлять произведения живописи», — рассказал посол.
По его словам, в следующем году узбекских зрителей познакомят с новыми украинскими фильмами во время недели украинского кино.
Дорошенко добавил, что сохранение и развитие культуры — это тот фактор, который позволит сохранить национальную идентичность в глобальном мире.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев совершать туристические поездки в Узбекистан, сравнив чашку чая в Самарканде с чашкой кофе в Вене.