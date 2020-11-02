В Узбекистане пройдет неделя украинской культуры. Об этом посол Украины в Республике Узбекистан Николай Дорошенко рассказал в интервью узбекскому информационному агентству DUNYO

Это как чашечка кофе в Вене: Кулеба посоветовал украинцам съездить в Узбекистан © СС0, Pixabay

«Целых семь дней планируем баловать украинской кухней, проводить мастер-классы по приготовлению украинских национальных блюд, показывать современную украинскую одежду, представлять музыку, знакомить с народными ремеслами, выставлять произведения живописи», — рассказал посол.

По его словам, в следующем году узбекских зрителей познакомят с новыми украинскими фильмами во время недели украинского кино.

Дорошенко добавил, что сохранение и развитие культуры — это тот фактор, который позволит сохранить национальную идентичность в глобальном мире.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев совершать туристические поездки в Узбекистан, сравнив чашку чая в Самарканде с чашкой кофе в Вене.