Ведущий программы «Телебачення Торонто» («Телевидение Торонто») Майкл Щур разместил в сети петицию с требованием, чтобы защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос изменил татуировку с названием украинской столицы. Об этом он рассказал в эфире своей программы на YouTube 1 ноября

В 2018 году «Реал» выиграл у Ливерпуля в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в Киеве. Через несколько дней на голени Рамоса появилась татуировка с названиями городов, где он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала» — это Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.

В последнем выпуске программы «Телебачення Торонто» Майкл Щур пообщался со спортивным журналистом Дмитрием Поворознюком. Недавно он стал профессиональным футболистом и подписал контракт с украинским футбольным клубом «Верес» из Первой лиги.

«Все для того, чтобы как можно ближе подобраться к капитану сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамосу и выгрызть зубами его тату с надписью Kiev! Если вы не хотите, чтобы Дмитрий выгрызал тату — подписывайте петицию с требованием к Серхио Рамоса внести изменения в свою татуировку и заменить Kiev на Кyiv», — написал Щур в Facebook.

«Kyiv, а не Kiev». The Telegraph переименовала столицу Украины © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.