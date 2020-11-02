В 2018 году «Реал» выиграл у Ливерпуля в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в Киеве. Через несколько дней на голени Рамоса появилась татуировка с названиями городов, где он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала» — это Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.
В последнем выпуске программы «Телебачення Торонто» Майкл Щур пообщался со спортивным журналистом Дмитрием Поворознюком. Недавно он стал профессиональным футболистом и подписал контракт с украинским футбольным клубом «Верес» из Первой лиги.
«Все для того, чтобы как можно ближе подобраться к капитану сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамосу и выгрызть зубами его тату с надписью Kiev! Если вы не хотите, чтобы Дмитрий выгрызал тату — подписывайте петицию с требованием к Серхио Рамоса внести изменения в свою татуировку и заменить Kiev на Кyiv», — написал Щур в Facebook.
«Украинские футбольные фанаты запускают всемирную кампанию по восстановлению исторической справедливости на ноге великого футболиста Серхио Рамоса», — гласит петиция на сайте change.org. Под ней поставили подписи уже более 1,2 тыс. человек.
В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.