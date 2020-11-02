В 2018 году «Реал» выиграл у Ливерпуля в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в Киеве. Через несколько дней на голени Рамоса появилась татуировка с названиями городов, где он выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала» — это Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.

В последнем выпуске программы «Телебачення Торонто» Майкл Щур пообщался со спортивным журналистом Дмитрием Поворознюком. Недавно он стал профессиональным футболистом и подписал контракт с украинским футбольным клубом «Верес» из Первой лиги.

«Все для того, чтобы как можно ближе подобраться к капитану сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамосу и выгрызть зубами его тату с надписью Kiev! Если вы не хотите, чтобы Дмитрий выгрызал тату — подписывайте петицию с требованием к Серхио Рамоса внести изменения в свою татуировку и заменить Kiev на Кyiv», — написал Щур в Facebook.

«Kyiv, а не Kiev». The Telegraph переименовала столицу Украины
«Kyiv, а не Kiev». The Telegraph переименовала столицу Украины
© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк
«Украинские футбольные фанаты запускают всемирную кампанию по восстановлению исторической справедливости на ноге великого футболиста Серхио Рамоса», — гласит петиция на сайте change.org. Под ней поставили подписи уже более 1,2 тыс. человек.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины запустило международный флешмоб, в котором призывает иностранные компании исправить написание названия Киева и других украинских городов. Кампания стартовала под хештегом #KyivNotKiev.