Государственное бюро расследований (ГБР) обратилось за международной правовой помощью в компетентные органы Кипра, Панамы и Британских Виргинских островов для расследования дел в отношении экс-президента Петра Порошенко, сообщил Telegram-канал Klymenko Time 2 ноября со ссылкой на и.о. директора ГБР Алексея Сухачева

«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских Островов», — цитирует ТГ-канал Сухачева.

Заводил дела на Порошенко. Главу следственной группы ГБР Корецкого уволили © пресс-служба ГБР

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Судя по всему, речь идет о Prime Asset Partners Limited, которая была создана 21 августа 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.