«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских Островов», — цитирует ТГ-канал Сухачева.
Указанные действия были осуществлены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а сама компания зарегистрирована на Виргинских островах. Единственным ее бенефициаром является Порошенко, уточнили в ГБР.
В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
Судя по всему, речь идет о Prime Asset Partners Limited, которая была создана 21 августа 2014 года в ходе проведения корпоративной реструктуризации, которая была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.