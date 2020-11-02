Президент Украины Владимир Зеленский к заседанию фракции своей партии «Слуга народа» направил её представителям аудиозапись своего обращения перед рассмотрением законопроекта об увольнении судей Конституционного суда, сообщило издание «Левый берег» 2 ноября и опубликовало запись, полученную от одного из народных избранников

Президент сначала объяснил, что обращается к депутатам с помощью аудиосообщения из-за того, что у него нет времени говорить с каждым из депутатов лично.

«Есть ситуации, когда нельзя просто отсидеться и сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы», — заявил глава государства.

По его словам, сейчас Украина может погрузиться в кровавый хаос или прекратить существование «как система прозрачных правил».

«Скажу откровенно: сегодня меня лично, как и каждого из вас, ждет последний бой — против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории. Против того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Не судите, да не судимы будете. Неприкосновенных судей КСУ ждут на допросах в Госбюро расследований © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, «другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, сейчас стоят и смеются» над представителями партии Зеленского.

Он призвал своих однопартийцев поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины (КСУ): по его словам, это «обязательно и это не просьба».

Между тем и Евросоюз, и США, ранее требовавшие от Украины победить коррупцию, раскритиковали Зеленского за чересчур активную борьбу с этим злом.

В частности, Евросовет назвал решение Зеленского отправить в отставку весь состав судей КСУ поспешным и пригрозил «тяжелыми последствиями».