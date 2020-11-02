Президент сначала объяснил, что обращается к депутатам с помощью аудиосообщения из-за того, что у него нет времени говорить с каждым из депутатов лично.
«Есть ситуации, когда нельзя просто отсидеться и сделать вид, что меня это не касается. Странное поведение судей в считанные часы поставило страну на грань катастрофы», — заявил глава государства.
По его словам, сейчас Украина может погрузиться в кровавый хаос или прекратить существование «как система прозрачных правил».
«Скажу откровенно: сегодня меня лично, как и каждого из вас, ждет последний бой — против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории. Против того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также сообщил о расколе в правящей партии и заявил, что некоторые однопартийцы будут соблазнять своих коллег деньгами и запугивать, лишь бы не допустить настоящей борьбы с коррупцией.
По его словам, «другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, сейчас стоят и смеются» над представителями партии Зеленского.
Он призвал своих однопартийцев поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины (КСУ): по его словам, это «обязательно и это не просьба».
Между тем и Евросоюз, и США, ранее требовавшие от Украины победить коррупцию, раскритиковали Зеленского за чересчур активную борьбу с этим злом.
В частности, Евросовет назвал решение Зеленского отправить в отставку весь состав судей КСУ поспешным и пригрозил «тяжелыми последствиями».