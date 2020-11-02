Скончался украинский актер Александр Немченко. Об этом 2 ноября сообщили на странице Винницкого академического музыкально-драматического театра им. Николая Садовского в Facebook

В украинском селе установили памятную доску Василю Быкову при участии посла Белоруссии © посольство Республики Беларусь в Украине

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно… Отошел в вечность Александр Немченко… Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника… Ноябрь 1953-го подарил Саше жизнь в родном городе Ровно (где, по завещанию, и будет погребен прах). Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал», — говорится в посте.

Немченко был заслуженным артистом Украины, актером театра и кино. Также он создал театральную студию при Доме учителя.

Зрители знали актера, в частности, по роли в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», где он сыграл добродушного и веселого барабанщика Второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича.