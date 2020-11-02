«Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой — это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа — клоун. А он не такой!» — рассказала Кошевая.
При этом, вариант перевестись в другую школу Варя не рассматривает. Считает, что как только дети узнают, кто ее отец — ситуация повторится. Также дочка юмориста пожаловалась журналистам, что не умеет отвечать, поэтому часто просто молчит в ответ на нападки.
Варвара считает, что в буллинге виноваты не ее одноклассники, а их родители, которые плохо воспитывают своих детей.
Варвара Кошевая — старшая дочь актера Студии Квартал 95 Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ в разных развлекательных программах. Сейчас девочке 12 лет.
Евгений Кошевой — украинский юморист, пародист, один из актеров «Студии Квартал 95».
К слову, дочери президента Владимира Зеленского, в прошлом юмориста, сейчас 16 лет, а сыну — 7.