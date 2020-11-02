Дочь актера «Студии Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара призналась, что страдает в школе от буллинга, то есть травли, связанной с работой ее отца. Интервью с девочкой опубликовал OBOZREVATEL 2 ноября

«Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой — это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа — клоун. А он не такой!» — рассказала Кошевая.

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Варвара считает, что в буллинге виноваты не ее одноклассники, а их родители, которые плохо воспитывают своих детей.

Варвара Кошевая — старшая дочь актера Студии Квартал 95 Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. Девочка неоднократно появлялась на ТВ в разных развлекательных программах. Сейчас девочке 12 лет.

Евгений Кошевой — украинский юморист, пародист, один из актеров «Студии Квартал 95».

К слову, дочери президента Владимира Зеленского, в прошлом юмориста, сейчас 16 лет, а сыну — 7.