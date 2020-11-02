Исполнительный директор бара Йорн Петер Бринкманн и его партнер Ян Филипп Бубингер раскритиковали правительство Меркель за запрет работы заведений общественного питания.
«Согласно данным института Роберта Коха, инфицирование в гастрономических заведениях составляет менее 3%. Но сейчас все равно было объявлено о национальном запрете», — возмутились Бринкманн и Бубингер.
Кроме канцлера, в черный список также попали глава Минфина страны Олаф Шольц, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
В Германии из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом власти ввели жесткие карантинные меры. На территории страны перестают работать рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, ограничивается работа магазинов в связи с новой волной пандемии коронавируса.
С начала пандемии в Германии заболели почти 545 тысяч человек, умерли больше 10,6 тысячи граждан