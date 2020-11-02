Украинский певец Иван Дорн поразил подписчиков своим новым стилем. Музыкант опубликовал фото, на котором предстал в женских пальто, ботинках и гольфах. При этом брюки исполнитель так и не надел. Снимок появился на его странице в Instagram 2 ноября

Известная украинская журналистка похвасталась, что трогала быка «там» - фото © Лидия Таран/Инстаграм

Издание публикует серию статей об известных мужчинах страны. В их число попал и Иван Дорн, только новый стиль артиста по достоинству оценили не все поклонники.

«Нормальный же был мужик…», «Эх, не ту женщину на премию года выбирали…», «Боже дай, о боже дай сил, чтобы я смог ходить так по улице», «Я думал это Рината Литвинова», — написали пользователи.

Иван Дорн — украинский музыкант, бывший участник группы «Пара нормальных». Артист известен не только своими произведениями, но и любовью к эпатажу.

В 2015 году Дорн утверждал, что с гонораров, полученных в России, жертвовал средства для украинских военных, воевавших в Донбассе, но позже от этих слов отказался.