Государственное агентство развития туризма Украины и американская компания Google 2 ноября подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над цифровой трансформацией туристической отрасли Украины, сообщила глава агентства Марьяна Олеськив на своей странице в Facebook

«Сегодня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Государственного агентства развития туризма Украины и Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины», — написала она.

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Также возможно сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях, в том числе обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах и обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

В сентябре комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил, что подготовил обновленный законопроект о туризме, однако до сих пор не зарегистрировал документ в парламенте.

Мировая туристическая отрасль в январе-августе 2020 потеряла около $730 млрд в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введением государствами карантина.