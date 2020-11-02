«Сегодня состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве Государственного агентства развития туризма Украины и Google. Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины», — написала она.
В частности, стороны договорились обмениваться опытом в организации и реализации программ туристической сферы, провести семинары, лекции и тематические исследования.
Также возможно сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях, в том числе обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах и обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.
В сентябре комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил, что подготовил обновленный законопроект о туризме, однако до сих пор не зарегистрировал документ в парламенте.
Мировая туристическая отрасль в январе-августе 2020 потеряла около $730 млрд в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и введением государствами карантина.