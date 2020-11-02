В своем обращении Медведчук поблагодарил избирателей, поддержавших на местных выборах его политсилу. При этом он заявил, что в стране сохраняются кризисы: экономический, социальный, гуманитарный и политический.
«Именно поэтому мы ставим вопрос о радикальном изменении экономического курса, о восстановлении торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ — там, где наша экспортная продукция, где наш экспорт является конкурентоспособным и где мы можем зарабатывать деньги для того, чтобы платить зарплаты, создавать новые рабочие места, улучшать уровень благосостояния. Вместо этого власть пытается последние полтора года легализовать ограбление украинского народа за счет разбазаривания земли», — сказал лидер ОПЗЖ.
По словам депутата, после принятия закона о рынке земли, легализации игорного бизнеса и попыток легализовать марихуану «страна превращается в помойную яму».
Медведчук также подчеркнул, что на местных выборах партия «Слуга народа» показала провальный результат. По его мнению, единственный вариант выхода из политического кризиса на Украине — роспуск и перевыборы состава Верховной Рады.
По данным экзитполов, по итогам выборов 25 октября в ряде регионов кандидаты от партии «Слуга народа» не сумели занять первые строчки в избирательных списках, а также посты мэров городов.