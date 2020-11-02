Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Госбюро расследований на допрос, как и обещал. Об этом 2 ноября сообщает «Интерфакс-Украина»

Отмечается, что глава КСУ проверяется на участие в преступной организации.

«Он должен был прийти на 9:30 (10:30 по мск), но не явился», — сообщили в ведомстве.

Следователи ГБР вызвали на допрос 29 октября. Его подозревают в оказании влияния на деятельность хозяйственных судов, которые, по версии следствия, принимали неправосудные решения в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

Европа грозит Зеленскому «плохими последствиями» за чрезмерную борьбу с коррупцией © president.gov.ua

Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. В целом на Украине решили, что данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины, принявшего решение 27 октября. Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Рада.

Однако уверенности судьям добавляет тот факт, что Европейский совет и Венецианская комиссия потребовали от Зеленского отказаться от идеи разогнать КСУ, назвав это решение главы украинского государства поспешным и пригрозив серьезными последствиями.