Запланированное на понедельник собрание судей Конституционного суда Украины (КСУ) отменили. Об этом 2 ноября сообщается на сайте суда

Ранее на сайте суда было обнародовано сообщение о срочном заседании в понедельник на 11:00 (12.00 мск). Дополнительной информации не сообщалось.

ГБР взялось за Тупицкого: главу КСУ подозревают в госизмене и еще кое в чем © Facebook, КСУ Сергей Лещенко сообщил, что решение на руки судьям не выдавались за три дня, как того требует регламент КС.

Также по его словам, суд при рассмотрении другого представления планировал отменить рынок земли по представлению фракции «Батькивщина».

Также первый замспикера Рады Руслан Стефанчук сообщил, что суд с нарушением всех процедур изменил повестку дня. По его словам, в настоящее время проводится пленарное заседание Палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 депутатов об официальном толковании относительно рынка земли.

Ранее в отношении судей КСУ Национальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила ряд дел. Спустя пару дней суд принял решение, что Нацагентство по предотвращению коррупции было создано незаконно. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов и внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ, который должна рассмотреть Рада.

В апреле был принят закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию. До принятия закона на Украине проходили массовые протесты против открытия рынка земли сельскохозяйственного значения. Принятый парламентом закон предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.