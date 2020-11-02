Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год планируют рассмотреть в первом чтении в четверг. Об этом 2 ноября он рассказал на заседании согласительного совета парламента, которое транслировали украинские телеканалы

«На четверг мы планируем рассмотрение бюджета», — сказал Разумков.

Повестка дня следующей пленарной недели свидетельствует, что Рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в четверг. Ранее Кабинет министров представил в Раде государственный бюджет на 2021 год.

Контрабанда сигарет «съела» миллиарды бюджета Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен (около 15 тысяч гривен) и с 1 июля до 6500 гривен (около 16 тысяч рублей). Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3%. Инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.Проект госбюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.