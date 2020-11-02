«На четверг мы планируем рассмотрение бюджета», — сказал Разумков.
Повестка дня следующей пленарной недели свидетельствует, что Рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в четверг. Ранее Кабинет министров представил в Раде государственный бюджет на 2021 год.
Рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% — до 6%. Минимальная зарплата вырастет на 30%.
Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен (около 15 тысяч гривен) и с 1 июля до 6500 гривен (около 16 тысяч рублей). Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3%. Инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.Проект госбюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.