Правда бык оказался не живым, а бронзовым. Статуя, за которую держалась Таран находится в Нью-Йорке, и по американскому поверью считается, что если потрогать этого 3200-килограммового бычка за причинное место, то всегда будут водиться деньги.
«Ну все! Деньги теперь точно нападут. С остальным разберемся. Догадались, где я?», — прокомментировала фото со статуей ведущая.
«Коронавирус не пугает»?», «А вы шалунья», «Не в деньгах счастье, но прикоснуться и помечтать — тоже счастье», «Лидия, так это желуди», — прокомментировали подписчики.
Неудивительно, что нижняя часть статуи отполирована до блеска, ежедневно бронзовое животное трогают тысячи людей в надежде на финансовое счастье.
Лидия Таран — украинская журналистка и телеведущая, обладательница премий «Телезвезда» и «Телетриумф».