Украинская журналистка Лидия Таран опубликовала фотографии, где она держится за причинное место быка. Снимки телеведущая выложила у себя в Instagram 1 ноября

Украинская травести-дива Монро шокировала сеть признанием

«Ну все! Деньги теперь точно нападут. С остальным разберемся. Догадались, где я?», — прокомментировала фото со статуей ведущая.

«Коронавирус не пугает»?», «А вы шалунья», «Не в деньгах счастье, но прикоснуться и помечтать — тоже счастье», «Лидия, так это желуди», — прокомментировали подписчики.

Неудивительно, что нижняя часть статуи отполирована до блеска, ежедневно бронзовое животное трогают тысячи людей в надежде на финансовое счастье.

Лидия Таран — украинская журналистка и телеведущая, обладательница премий «Телезвезда» и «Телетриумф».