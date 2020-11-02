Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве могут закрыть метро и запретить маршрутки из столицы в случае попадания в «красную» карантинную зону. Об этом 2 ноября он рассказал в интервью «Сегодня»

В настоящее время Киев входит в «оранжевую зону» карантинного зонирования. По словам Ляшко, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности, есть два пункта, которые касаются общественного транспорта.

«Первый — ограничение работы общественного транспорта. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается», — сказал Ляшко.

Карантин сохраняет украинские семьи - Минюст © СС0, Pixabay

Также запрещается плановая госпитализация в больницы, прием новых изменений в детские лагеря и массовые мероприятия с участием более двадцати человек. Работа заведений общественного питания разрешена с 22:00 до 07:00.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд был зафиксирован на уровне 8752 заражения за сутки. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.