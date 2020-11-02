«Попытка номер пять: Константин Меладзе представил совершенно новую ВИА Гру после ухода из группы сразу двух участниц», — сообщается в публикации журнала.
«Это уже не Виа Гра а какой-то Пурген», «Всегда его уважала, но это уже смешно», «Виа Гра уже своё отжила, сколько красивых девушек в ней было, некоторые безголосые. Уже это не то пальто», «Лучше уже название новой группе дать», «Для меня ВИА Гра — это Мейхер, Седокова, Брежнева, остальные были что попало!», «Он их будет набирать до 100 лет. Уже никто не знает их фамилий, как космонавтов, помнили первых», — высказались подписчики в комментариях.
Ранее группу ВИА Гра покинули две участницы из четвертого состава, Эрика Герцег и Ольга Меганская. Тем не менее Константин Меладзе нашел новых исполнительниц и представил трек обновленного, пятого состава звездной группы.