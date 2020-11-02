В соцсетях неоднозначно отреагировали на очередную смену состава группы ВИА Гра под руководством продюсера Константина Меладзе. Своим мнением пользователи на днях поделились в комментариях к публикации аккаунта журнала Viva Ukraine в Instagram

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