Бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко является владельцем компании AYA Securities, которая занимается рынком капитала. Об этом 2 ноября он сказал в интервью «Европейской правде»

«Я являюсь владельцем ряда бизнесов, в частности, компании AYA Securities. Она занимается деятельностью на рынке капитала: операциями с акциями, облигациями, частным капиталом. Все вопросы, связанные с инвестициями, в частности, эффективностью использования капитала, попадают в сферу деятельности AYA Securities», — сказал экс-чиновник.

По его словам, компания стала быстрее развиваться, поскольку в нее пришла команда из «Нафтогаза», которая работала с ним — Александр Веденеев (экс-глава отдела маркетинговых исследований НАК) и Елена Мельник (работала в Управлении рыночных исследований и анализа «Нафтогаз Украины» под руководством Витренко).

Витренко призвал разогнать набсовет и правление «Нафтогаза» © Facebook/Сергій Лещенко

Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».

Также Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».

«Нафтогаз»» объяснил сокращение должности Витренко оптимизацией внутренней организационной структуры.