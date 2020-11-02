«Я являюсь владельцем ряда бизнесов, в частности, компании AYA Securities. Она занимается деятельностью на рынке капитала: операциями с акциями, облигациями, частным капиталом. Все вопросы, связанные с инвестициями, в частности, эффективностью использования капитала, попадают в сферу деятельности AYA Securities», — сказал экс-чиновник.
По его словам, компания стала быстрее развиваться, поскольку в нее пришла команда из «Нафтогаза», которая работала с ним — Александр Веденеев (экс-глава отдела маркетинговых исследований НАК) и Елена Мельник (работала в Управлении рыночных исследований и анализа «Нафтогаз Украины» под руководством Витренко).
В июле Витренко заявил, что завершает свою работу в компании, поскольку его должность сокращают через два месяца.
Причиной увольнения он назвал то, что сейчас «не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом».
Также Витренко заявил, что его увольнение — это реакция главы правления компании Андрея Коболева на «неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла».
«Нафтогаз»» объяснил сокращение должности Витренко оптимизацией внутренней организационной структуры.