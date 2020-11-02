Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал не верить всем, кто отрицает существование COVID-19 либо утверждает, что вирус не представляет опасности. Об этом 1 ноября сообщил сайт dialog.ua

Коронавирус отпустил Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заверил Порошенко.

По его словам, он много лет подряд не посещал медиков, но после заболевания коронавирусом согласился на госпитализацию.

«У меня было сложное воспаление легких, у меня дрожали руки… тут я вынужден был лечь (в больницу), это было очень-очень сложно. Говорят, что от коронавируса нет лекарств. Возможно, это правда. Лечат только последствия этой болезни. Я отказался от антибиотиков на первом этапе, и мне давали витамин С, D, Omega-3, цинк и антикоагулянты, чтобы не было тромбов. <…> Пожалуйста, следуйте требованиям социальной дистанции и ношения масок», — призвал он.

По его оценке, власть также должна серьезно отнестись к пандемии, а не тратить средства на строительство дорог и производство сериалов.

Об инфицировании экс-президента коронавирусом стало известно 29 сентября. Спустя пару дней его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Порошенко лечился в одной из клиник Киева. Журналист Дмитрий Гордон заверял, что Порошенко крайне тяжело перенес COVID-19 и даже был на грани смерти.