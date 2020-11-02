«Коронавирус, и это я на собственном опыте утверждаю, — очень сложная болезнь с непредсказуемыми последствиями. К лечению надо относиться очень серьезно», — заверил Порошенко.
По его словам, он много лет подряд не посещал медиков, но после заболевания коронавирусом согласился на госпитализацию.
«У меня было сложное воспаление легких, у меня дрожали руки… тут я вынужден был лечь (в больницу), это было очень-очень сложно. Говорят, что от коронавируса нет лекарств. Возможно, это правда. Лечат только последствия этой болезни. Я отказался от антибиотиков на первом этапе, и мне давали витамин С, D, Omega-3, цинк и антикоагулянты, чтобы не было тромбов. <…> Пожалуйста, следуйте требованиям социальной дистанции и ношения масок», — призвал он.
По его оценке, власть также должна серьезно отнестись к пандемии, а не тратить средства на строительство дорог и производство сериалов.
Об инфицировании экс-президента коронавирусом стало известно 29 сентября. Спустя пару дней его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Порошенко лечился в одной из клиник Киева. Журналист Дмитрий Гордон заверял, что Порошенко крайне тяжело перенес COVID-19 и даже был на грани смерти.