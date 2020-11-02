Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины по результатам тендера заказал ООО «Автоберег» легковые автомобили спецназначения за 22,6 млн гривен (около 54 млн рублей). Об этом 2 ноября сообщается в системе «Прозорро», передают «Наши гроши»

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО «Дар-Авто», которое предложило на 2,4 тыс. грн (около 6 тыс. рублей) большую сумму. Во время аукциона торга не было.

Как отмечает издание, «Автоберег» с уставным капиталом 1 тыс. грн (около 2,5 тыс. рублей) Алексея Кондрачука является дилером импортера автомобилей этой марки на Украине — ООО «Хюндай Мотор Украина» из группы «Богдан» экс-первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского.

Годовщина скандала в «Укроборонпроме»: ротация коррупционеров и новые схемы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что «Дар-Авто» принадлежит ООО «АТП-Интер», бенефициаром которого является некая Оксана Белая. Ранее основателем «Дар-Авто» было ООО «Автоэкспо», принадлежащее ООО «Торговый дом« Камаз» Валентина Затхея с семьей. Соучредителем ООО «Автоэкспо» был Сергей Белый.

«Белый когда-то руководил корпорацией "Богдан" Гладковского, совладельцем которой ранее был Петр Порошенко. Сейчас Сергей Белый является одним из учредителей ООО «Автомобильная группа «Богдан» из группы «Богдан», — говорится в сообщении.

Фирма поставит 32 кроссовера Hyundai Tucson, 2.0 6A / T, 2WD Dynamic 2020 выпуска серого цвета по 708 тыс. грн (около 1,7 млн рублей).

Гладковский является одним из главных бывших бизнес-партнеров Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», долю в которой имел Порошенко.

В 2015 году Гладковский занял должность замсекретаря СНБО и попал в громкий коррупционный скандал. В коррупционные схемы были вовлечены ближайший друг Порошенко Олег Гладковский, его сын Игорь, а также бывший гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.

Всего было возбуждено 583 уголовных дела, но расследование по ним заморожено, все фигуранты на свободе. Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал посадить коррупционеров режима Порошенко, однако, став президентом, "забыл" о своих обещаниях.