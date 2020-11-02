Глава Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталий Федорив заболел COVID-19. Об этом 2 ноября он сообщил в Facebook

Борьба с коронавиурсом по-днепровски: власти города выкопали сотни могил для возможных жертв © dnepr.com

Также он призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд был зафиксирован на уровне 8752 заражений за сутки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.