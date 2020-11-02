«Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача», — написал Федоров.
Также он призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд был зафиксирован на уровне 8752 заражений за сутки.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.