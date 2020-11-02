Бывшая помощница украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина, которую работодательница отправила в тюрьму за мошенничество на 6 лет, дала интервью о том, как сложилась жизнь после заключения, пишет «Комсомольская правда» 2 ноября

Коняхина обещала организаторам концертов выступление Ротару и брала предоплату. Таким способом женщина заработала около 7 миллионов рублей и 6 лет лишения свободы. За хорошее поведение ее освободили раньше срока, и она дала интервью.

«Мне в колонии говорили: "Ну, тебе Ротару посылочки присылает?". Они это говорили на полном серьезе. Я была уверена, что выйду из колонии и у меня будет работа. Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Я ждала, что у меня начнется насыщенная жизнь, но ее не случилось», — рассказала Коняхина.

Настигли неудачи и саму Софию Ротару, в конце октября стало известно о том, что ее обокрали на 6 миллионов рублей. Грабители забрались в крымский особняк певицы, его артистка приобрела еще в 70-х годах прошлого века и говорила, что планирует в нем жить. После инцидента звезда заявила, что задумалась о продаже дома.