На начало ноября на Украине кислородом снабжается 17 тысяч больничных коек, а к середине ноября показатель должен дойти до 25 тысяч.
Степанов сообщил, что больницы обеспечены медицинским кислородом: зарегистрировано 16 компаний-производителей, срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.
При этом в медучреждениях не хватает емкостей для кислорода.
«Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить работу относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений», — заявил министр.
По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, за последние сутки коронавирусом заразились 6754 человека.
Ранее, 31 октября, был зарегистрирован антирекорд по заражениям COVID-19 — 8752 заражения за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.