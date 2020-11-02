О проблеме с обеспечением кислородом украинских больниц, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, заявил 2 ноября на брифинге в Минздраве министр здравоохранения Максим Степанов

На начало ноября на Украине кислородом снабжается 17 тысяч больничных коек, а к середине ноября показатель должен дойти до 25 тысяч.

Степанов сообщил, что больницы обеспечены медицинским кислородом: зарегистрировано 16 компаний-производителей, срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

При этом в медучреждениях не хватает емкостей для кислорода.

«Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить работу относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений», — заявил министр.

Глава украинского Минздрава объяснил, что будет, когда переполнятся больницы © Facebook, Максим Степанов

Ранее, 31 октября, был зарегистрирован антирекорд по заражениям COVID-19 — 8752 заражения за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.