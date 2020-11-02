Начальство украинского капитана полиции, участкового села Нежинское Черниговской области Валентина Бойко, который прославился благодаря пению на избирательном участке, проверило, не находился ли он в состоянии опьянения во время работы. Об этом 2 ноября сообщает «Типичный Херсон»

Полицейский Валичок на страже выборов: украинский участковый стал звездой сети — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сидел, добросовестно охранял бюллетени. Настроение хорошее. Да и жена Анна перед этим недели две просила какую-то песню на мотив выборов написать. А я все никак не успевал этого сделать. Выходных почти не было, времени свободного мало. А тут выдалась минутка. Смотрю — на участке стоит пианино. Играть на нем умею, мне нравится. В общем, придумал мелодию, мотив, набросал слова. А через несколько минут от руководства приходит сообщение: выслать селфи, подтверждающее, что мы выполняем свои обязанности на избирательных участках», — объяснил Бойко.

Вместо селфи он отправил им песню на суржике.

«А я на виборах сиджу в Ніжинськом,/ Охраняєм бюллєтні усім селом./А порушень виборних нема ніяких/ Да патаму шо охраняє їх участковый Валичок», — пропел он.

Участковый признался, что руководство пообещало сотрудникам дать премию в 200 гривен (почти 600 рублей) за лучшее селфи с избирательного участка.

«И я хотел ее выиграть. Снял — отправил. <…> Потом кто-то отправил видео в общую группу, которая по выборам в Нежинском районе, а оттуда это уже загрузили в интернет. Ну и пошло-поехало», — сказал полицейский.

Начальство творчество участкового восприняло настороженно. В Нежинское выехала проверка.

«Звонит мне начальство, спрашивает, чем я тут на работе занимаюсь, не пьяный ли я или еще чего? Да нет, говорю я. Все нормально. Ну прикольнулся. Приехала проверка, никаких нарушений не обнаружила. В итоге все благополучно закончилось», — подытожил Бойко.

Украинцы по достоинству оценили юмор и музыкальное мастерство капитана полиции: видео с его песней посмотрели почти 13 тысяч человек, оно набрало больше 400 лайков.