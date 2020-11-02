«Приезжай в Москву, покушаем с тобой хинкали в лучшем грузинском ресторане… Поедем на Рублевку к [Виктору] Януковичу, поиграем в карты и домино, потом к нам и [Александр] Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы всё, что можно, уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске… Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика», — написал политик.
В прошедшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно им, правящая в стране партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15% голосов. Партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили, в составе оппозиционного блока «Сила в единстве» набрала 27,14% голосов.
Представители оппозиции Грузии отказались признать легитимность прошедших выборов и разбили палаточный городок у здания парламента.