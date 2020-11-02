Глава ЛДПР Владимир Жириновский пригласил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили навестить его и отправиться в ресторан, баню и за грибами, вместо того, чтобы продолжать участвовать в выборах и политике. Об этом он написал в своем Telegram-канале 2 ноября

«Приезжай в Москву, покушаем с тобой хинкали в лучшем грузинском ресторане… Поедем на Рублевку к [Виктору] Януковичу, поиграем в карты и домино, потом к нам и [Александр] Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы всё, что можно, уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске… Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика», — написал политик.

Нельзя позволить партии Саакашвили единолично править Грузией - экс-спикер парламента © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк

Представители оппозиции Грузии отказались признать легитимность прошедших выборов и разбили палаточный городок у здания парламента.